Praiano, la giornalista americana Ana Linares innamorata di Casa Angelina e del One Fire Beach

La giornalista americana Ana Linares ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un post sul Condè Nast. La giornalista ha trascorso un periodo di vacanza a Praiano, in costiera amalfitana, nella stupenda struttura di Casa Angelina ed ha messo in evidenza il One Fire Beach, uno dei posti più divertenti della costiera amalfitana e non solo. La foto diventa subito virale sui social.

Un luogo magico che l’ha colpita dritta al cuore e la cui bellezza porterà sicuramente con sé tra i ricordi più belli di questa estate 2021 e ci auguriamo possa divenire una delle sue mete preferite anche nei prossimi anni.

Ana Linares è una fotografa che ha vissuto a New York per 15 anni e ora viaggia in tutto il mondo con una base tra New York e Miami. Durante la sua permanenza a New York, ha lavorato come designer di prodotti e ha ricevuto numerosi riconoscimenti di design dal MoMA ed ha esposto i suoi lavori in molti importanti luoghi di design in tutto il mondo. Prima di perseguire il suo sogno di diventare una fotografa a tempo pieno, ha lavorato per Ralph Lauren Home a New York. Ana ora si concentra sulla fotografia di viaggio per riviste e sulla fotografia di lifestyle per etichette di prodotti e moda con sede a New York e in tutto il mondo