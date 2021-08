Praiano, incidente nella notte al semaforo: è il secondo in una settimana

Un incidente stradale si è consumato nel bel mezzo della notte a Praiano, in costiera amalfitana. Non si conosce l’esatto orario e la dinamica, ma lo scontro pare sia avvenuto a notte fonda tra il 12 e 13 agosto e sembra aver coinvolto un mezzo a due ruote, anche se – come si evince dal video – si trovano diversi scooter in sosta di fianco alla carreggiata. Il sinistro ha inoltre avuto luogo nei pressi del semaforo.

Si tratta dell’ennesimo incidente in strada tra la costiera sorrentina e amalfitana, e del secondo incidente in una settimana al semaforo di Praiano. Tratto di strada critico? Negligenza dei conducenti? La cosa certa è che speriamo di veder sempre meno episodi simili.