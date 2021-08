Praiano, borsello con 10mila dollari smarrito e ritrovato nell’albergo. Gagliano: “Complimenti alla nostra collaboratrice, grande il senso d’onestà in Costiera”. Ce lo racconta Salvatore Gagliano, proprietario dell’albergo, ex sindaco di Praiano ed ex consigliere regionale Campania.

Nel pomeriggio di ieri un Ospite del Grand Hotel Tritone, D. Roman, prima di lasciare l’albergo utilizzava la toilette comune posizionata all’altezza della reception, dimenticando il proprio borsello sul lavabo.

Dopo circa 2 ore una collaboratrice dell’albergo ALESSANDRA P. durante un controllo di routine, rinveniva il borsello e lo consegnava così come da prassi, alla reception. All’interno erano custoditi 10 mila dollari americani, altri oggetti ed un orologio di elevato valore.

Immediatamente si provvedeva a darne comunicazione ai Carabinieri e ad avvertire il legittimo proprietario telefonicamente.

Lo stesso, che intanto era giunto quasi a Roma in partenza per la Croazia, decideva di far ritorno in albergo per riprendere ciò che aveva dimenticato. Difatti giungeva in albergo alle ore 23 circa, accompagnato dall’autista, ed addetti alla reception consegnavano il tutto dopo che lo stesso ne avesse verificato i contenuti. Il signor Roman salutava tutti con un freddo “grazie” senza minimamente apprezzare la grandissima e dare atto dell’atto di onestà della Signora Alessandra.

Su tale episodio è intervenuto il direttore e contitolare della struttura Salvatore Gagliano che ha dichiarato:

“Esprimo il mio più grande apprezzamento per l’onestà della nostra collaboratrice Alessandra, che ancora una volta mette in evidenza il grande senso di onestà e lealtà che vige in Costiera Amalfitana. Nel contempo però, devo esprimere tutta la mia più profonda delusione per il comportamento avuto da colui che aveva smarrito il borsello, il quale a mio parere, avrebbe dovuto gratificare la Signora Alessandra anche con un semplice caffè, per esprimere la propria gratitudine rispetto ad un atto di elevata onestà”.