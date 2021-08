Praiano, ad un anno dalla morte del maestro Pasquale Aiello dedichiamogli almeno una targa

Praiano, costiera amalfitana. E’ trascorso un anno dalla scomparsa di Pasquale Aiello, maestro di Aikido. Noi di Positanonews abbiamo avuto l’onore ed il piacere di conoscerlo, era una persona dall’animo buono, puro e genuino, una grandissima persona che ha sempre dispensato saggezza e consigli. Ci farebbe piacere che venisse ricordato essendo stato il più grande sportivo di Praiano, che ha insegnato l’arte dell’Aikido a tantissimi giovani che ancora oggi lo ricordano con affetto e riconoscenza. Gli si potrebbe dedicare almeno una targa da apporre in qualche luogo simbolo della città, anche se sicuramente meriterebbe molto di più. Ma sarebbe un modo per onorare la sua memoria e per non far scomparire il ricordo della sua persona e di tutto quello che ha rappresentato per Praiano.