Praiano, 57enne no vax ricoverato a Castiglione con forti dolori al torace risulta positivo al Covid

Nella serata di ieri un operatore turistico di Praiano, avvertendo dei forti dolori al torace, si è rivolto al personale sanitario del Pronto Soccorso di Castiglione di Ravello per poter effettuare gli accertamenti e ricevere le cure del caso. L’uomo, di 57 anni, è stato sottoposto al necessario tampone rapido che ha dato esito positivo. Si è, quindi, proceduto ad effettuare un test antigenico che ha confermato la positività al Covid-19.

Da ulteriori approfondimento è risultato che il 57enne non si era sottoposto al vaccino perché contrario. Per lui si è reso necessario il ricovero presso l’area Covid del presidio ospedaliero in attesa di poter essere trasferito al Covid center dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.