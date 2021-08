Potatura di un cedro storico al Capo di Sorrento: l’esposto del Wwf. Potatura sospetta di uno storico cedro, il Wwf Terre del Tirreno protocolla un esposto con la speranza di trovare il “colpevole”. Secondo l’associazione ambientalista, infatti, sarebbero stati procurati danni irreparabili a uno degli alberi che da anni era parte integrante del paesaggio della località Capo di Sorrento. A mettere nero su bianco nella denuncia è Claudio d’Esposito, presidente del Wwf Terre del Tirreno:

«Nel Comune di Sorrento, in località Capo di Sorrento, di recente sono stati effettuati interventi di violenta potatura ai danni di un esemplare arboreo di Cedro di notevoli dimensioni vegetante in via Punta Capo. L’albero era visibile anche da lontano e faceva parte integrante del paesaggio, godeva di ottima salute e non erano presenti fattori di degrado naturali e segni sospetti di infezioni e/o patogeni. Sottolineiamo inoltre, aldilà dell’indubbio valore estetico-paesaggistico e alla frescura che l’albero procurava nelle calde giornate assolate, il ruolo fondamentale della pianta nella purificazione dell’aria dall’inquinamento atmosferico da gas di scarico e particelle dannose alla salute (causa di allergie, patologie asmatiche, tumori) proprio in prossimità di un’arteria stradale intensamente trafficata soprattutto nel periodo estivo.

Le operazioni di potatura effettuate ci sono apparse delle vere e proprie “capitozzature” della pianta, immotivate ed equivalenti ad una amputazione della struttura arborea tale da danneggiare irrimediabilmente la sua stessa vitalità».

«Abusare della potatura è certamente un errore – aggiungono -: essa va effettuata in armonia con le fasi di sviluppo dell’albero, per evitare di devastare o uccidere una pianta con conseguente pericolo per la loro futura stabilità. Bisogna infatti sempre tenere presente che la pianta è un organismo vivo, con dei ritmi propri, che ne regolano la crescita, lo sviluppo dei rami, la maturazione dei frutti. In tutte le piante, radici, fusti e rami sono parti imprescindibili, costituite essenzialmente da tessuti di sostegno, di riserva e di trasporto, qualsiasi evento che danneggi una di queste si ripercuote sulle altre. Ciò che non deve essere mai modificato dalla potatura è lo schema di crescita dei rami principali a partire dal tronco.

Riteniamo che proprio per la conformazione specifica della specie in oggetto gli interventi cesori da operare si sarebbero dovuti limitare ad una rimonda di eventuali piccoli rami interni secchi, deboli e/o spezzati, e una eventuale risagomatura della chioma, nell’ottica di “bilanciare armonicamente” la pianta e non inficiarne le funzioni vegetazionali e la sua stessa bellezza e vitalità. Infatti, a differenza delle latifoglie che dalla superficie di taglio emettono nuove gemme che per reazione riformano la massa organica eliminata, le conifere non ricostituiscono la struttura preesistente e quindi se viene alterata la geometria della pianta, con tagli errati o eccessivi, lo è per sempre.

Ricordiamo che una pianta “ben potata” è soprattutto una pianta bella a vedersi, mentre la potatura maldestramente eseguita, oltre ad essere “antiestetica” rischia in futuro di creare seri danni e/o problemi fitosanitari che si potranno ripercuotere oltre che sulla salute della pianta, sulla sua stessa stabilità limitandone il fattore di sicurezza. Coscienti criteri di potatura prevedono l’effettuazione di potature, se necessarie, da eseguirsi sempre con moderazione. Ora qualsiasi siano state le motivazioni addotte a tale potatura non giustificano affatto lo scempio perpetuato ai danni di tale esemplare arboreo, e il fatto che la pianta non sia stata abbattuta non è sufficiente ad assolvere chi ha voluto tale deturpazione».