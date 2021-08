Positano / Vico Equense, un altro Giuseppe Guida sindaco? Ancora incertezza. Lo troviamo all’alba nella perla della Costiera amalfitana, oramai una presenza fissa sulla spiaggia, con le famose mozzarelle dei Monti Lattari , dove è nato il provolone del Monaco. Peppe per molti è “Zi Peppe” qui a Positano, l’amato ristorante di famiglia di Santa Maria del Castello, il borgo collinare che si affaccia su Positano, molti non lo sanno ma i nostri confini arrivano fin lassù, anzi in passato si doveva realizzare con i Sersale un campo di golf e altro ancora. Ma Giuseppe Guida non è solo questo è uno dei politici più importanti della Campania, fra Costa d’ Amalfi e Sorrento in particolare, ex Presidente del Parco dei Monti Lattari, ora Presidente del Gal, assessore, dottore commercialista come il nostro sindaco, che sia la sorpresa che voglia fare Gennaro Cinque al posto di Andrea Buonocore? Oppure la sua lista è strategica e di supporto a Buonocore o addirittura a Maurizio Cinque? Ancora presto , dopo ferragosto sarà un fuoco politico sicuramente, al momento Peppe Guida allarga le braccia