Positano-Vico Equense: grosso cumulo di rifiuti a Tordigliano, una vergogna! La denuncia di Positanonews

Documentiamo anche a Ferragosto un problema che attanaglia la località Tordigliano, che dalla penisola sorrentina precede Positano e la costiera amalfitana, appartenente al comune di Vico Equense.

Un grosso cumulo di rifiuti ha quasi invaso la carreggiata, e si trova lì da ormai una settimana. Una vergogna immane per un territorio unico e frequentato ogni giorno da gente di ogni parte del globo, che ora deve fare i conti anche con l’inciviltà.

Il problema di Tordigliano, dunque, non è solo la pericolosità della strada in cui si verificano decine di incidenti ogni estate, ma anche ciò che si cela dietro una strada abbandonata a sé stessa, seppur tanta gente si soffermi ad ammirare l’immenso paesaggio che ha in serbo.

In migliaia scendono in questa spiaggia, come in centinaia arrivano via mare con le barche, nonostante le limitazioni previste per il Covid e le protezioni per il Parco Marino di Punta Campanella.

Questa è terra di nessuno, la “Terra di Mezzo” che non appartiene alla Penisola sorrentina e neanche alla Costiera amalfitana, verso la Costa d’ Amalfi, distante quasi un’ora dal centro cittadino del Comune di Vico Equense a cui appartiene, dove non esiste il pubblico, ma neanche il privato, ma anche se non esistono regole si dovrebbero togliere i rifiuti che fanno bella mostra di se sulla Costa d’ Amalfi