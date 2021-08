Positano, una vita passata nella ricerca della bellezza e della purezza, il saluto a Sergio Profili. “Dopo una vita passata nella costante ricerca della bellezza e della purezza in ogni essere vivente”, questo l’annuncio per i funerali di questa mattina , nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Montepertuso alle 9,30 .

Facciamo le nostre condoglianze con affetto alla moglie Giuseppina Marrone, ancora un dolore dopo la scomparsa di Lorenzo , al fratello Franco , alla famiglia tutta, gli amici e la comunità “che hanno avuto la fortuna di condividere con lui la sua sete di conoscenza”.

Sergio era una bellissima persona , dall’Umbria si era impiantato a Montepertuso, dove aprì il ristorante “La Chitarrina”, un ristorante che era prima di tutto un ritrovo culturale, ma anche un rifugio, non dimenticherò mai quando in un momento difficile della mia vita mi ha accolto e quasi salvato facendomi lavorare con lui. In quel posto si parlava , ci si confrontava, c’erano quattro amici e più che volevano cambiare il mondo…

Vedevo in lui un’intelligenza e una visione del mondo più ampia , lo ricordo sempre in Via dei Mulini dove mi fermavo a chiacchierare con lui e pazientemente mi ascoltava, negli occhi vedevo la profondità del mare , il suo sorriso comprensivo, che immagino abbia ora pieno di luce, lì dove stanno i puri di cuore.

Ciao Sergio