Positano, ultima serata del festival. Il sindaco Guida: “Tanta emozione, il ricordo di Gerardo”

La kermesse teatrale del consueto Positano Teatro Festival sta per volgere al termine con l’ultimo appuntamento che questa sera del 10 agosto coronerà un’edizione introdotta da Giuseppe Guida al suo primo anno da sindaco di Positano. A tal proposito abbiamo potuto ascoltare le sue parole alla casa comunale.

Il primo cittadino si è detto molto emozionato per il ricordo del direttore artistico Gerardo D’Andrea e per aver guidato gli eventi per la prima volta indossando la fascia da sindaco: Ho provato tanta emozione legata al ricordo di Gerardo D’Andrea con il quale avevo iniziato questa avventura nel mio primo anno da sindaco nell’organizzazione del Positano Teatro Festival. Un’edizione che lui aveva già predisposto in tutte le sue connotazioni e la parte della direzione artistica che abbiamo voluto riproporre fedelmente tutto quello a cui lui aveva pensato.

Un anno di transizione, ma il festival rimane di Gerardo e della città di Positano. Questo sarà un anno di transizione – ha detto il sindaco. Gerardo immaginava questa kermesse teatrale come una manifestazione della città di Positano, e con questa idea dobbiamo continuare a portare avanti il teatro del solco che Gerardo ha tracciato in questi venti anni di storia, ma cercando di migliorarci e di renderlo sempre più attuale.