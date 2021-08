Positano, turisti in coda alla Sponda in attesa della Sita.

Positanonews, attraverso un video in diretta, in questa calda giornata di Ferragosto, documenta la situazione di alcuni turisti, provenienti da Napoli, in attesa da ore della Sita.

Infatti, in questa calda giornata di mezza estate a Positano sono molto i turisti che stanno attendendo in coda l’arrivo dei suddetti bus.

La perla della Costiera amalfitana in questa estate 2021, è stata scelta come meta da numerosi turisti che però si sono trovati a dover fare i conti con dei trasporti non sempre molto efficienti.

Infatti il gran numero di turisti che in questo mese di agosto decidono di raggiungere la città verticale e gli altri paesi della costiera amalfitana utilizzando gli autobus della Sita ha causato notevoli disagi, con pullman strapieni.

Intanto per venire incontro alle esigenze dei cittadini la Sita Sud ha istituito delle corse bis.

Speriamo dunque che questi disagi possano essere presto risolti.