Positano: turista positiva al covid soccorsa in spiaggia dal 118

Ecco l’ennesimo intervento del 118 in spiaggia a Positano, in costiera amalfitana. Ancora una volta è stato richiesto un intervento del personale medico, stavolta per una turista tedesca che, mentre si rilassava sulla spiaggia della città verticale, è stata colta da un malore che ha reso necessario i soccorsi.

Il trasferimento a Sorrento

Dopo un primo intervento, è stato predisposto il trasferimento presso l’ospedale più vicino, il Santa Maria della Misericordia di Sorrento. Giunta al nosocomio sorrentino, la donna tedesca è stata sottoposta al tampone di routine, ed è risultata positiva al covid-19.

L’isolamento nella struttura extralberghiera

La turista pernotta in una struttura ricettiva della penisola sorrentina. Per lei, fortunatamente, non pare ci siano gravi conseguenze del malore che ha comportato solo un lieve calo di pressione. Si tratta di uno dei tanti episodi di malori registrati nelle ultime settimane a Positano, dove l’emergenza sanitaria dovuta all’assenza di un presidio medico in spiaggia è impellente.