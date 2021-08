Positano, costiera amalfitana. E’ stata riaperta la SP 425, la strada chiusa, per le operazioni di trasporto della trivella fuori dal cantiere dell’Ausino in località l’Acquolella, seguiti da Positanonews, in questa nottata di mercoledì 4 agosto, dalle ore 01.00 alle ore 04.00. La chiusura temporanea della SP 425 Positano — Montepertuso — Nocelle era stata disposta dall’ Ordinanza della provincia di Salerno n. 919 del 02/08/21

Si invitavano pertanto i cittadini ad evitare di transitare nel tratto stradale interessato nell’orario comunicato al fine di agevolare il regolare svolgimento dei lavori.

Come citato nell’ordinanza:

Il presente provvedimento viene trasmesso: – all’AUSINO – Servizi Idrici Integrati, affinchè faccia adottare tutte le cautele a garanzia di sicurezza del traffico veicolare, facendo indicare preventivamente e con idonea segnaletica il percorso alternativo;

conformemente a quanto previsto dal D.Lvo 285/92 nonché DPR 16/12/92 n.495, e successive modifiche ed integrazioni, lasciando sollevata la Provincia di Salerno, da ogni vostra eventuale inadempienza;

– alla Prefettura di Salerno, ai Vigili del Fuoco di Salerno, al Comune di Positano, ai Carabinieri di Positano, al 118 di Salerno, alla Polizia Stradale di Salerno, alla Polizia Provinciale, al Settore Protezione Civile, all’arch. Angelo Sica, al geom. Luigi Popolo, al Servizio Amm.vo, Concessioni, Cosap e Sanzioni e al Sig. Claudio Milite. Poiché la fase di trivellazione e’ terminata, e’ necessario liberare il cantiere da tale macchina , la quale, tuttavia, non puo’ essere caricata su un autoarticolato di adeguate dimensioni se non sulla S.S. 163 Amalfitana, data la particolare tortuosità del percorso e la ridotta dimensione della sede stradale S.P. 425 lungo tutto il suo sviluppo (SPOSTAMENTO TRIVELLA TM25 matricola 0001, macchina gommata di grandi dimensioni) DAL 04.08.2021 al 04.08.2021 dalle ore 01,00 alle ore 4,00.

Le operazioni si sono svolte regolarmente, come da video su Positanonews TV, ed ora la circolazione è ripresa normalmente.