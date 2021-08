Positano: traffico intenso e parcheggi pieni, ausiliari cercasi. Parte l’avviso, ecco come partecipare

In questi giorni Positano è stata interessata dal traffico intenso che attanaglia tutta la Costa d’ Amalfi. Nella perla della Costiera amalfitana addirittura la polizia municipale è stata costretta per più giorni di seguito a chiudere la strada interna del paese, che rimaneva paralizzata a causa dei parcheggi pieni.

Il Sindaco Giuseppe Guida, ha inviato il 12 agosto una apposita nota al Comando Vigili per poter ovviare a tale problema per cui il funzionario ha fatto partire un avviso per la manifestazione di interesse rivolto alle associazioni del territorioin data 18 agosto u.s.

Saranno queste ultime a doversi occupare del servizio di ausilio al traffico, seppur soltanto per il periodo compreso tra il 24 agosto e il 24 settembre

Il potenziamento del servizi viabilità, a causa dell’intensificarsi dell’afflusso di bus turistici sulla S.S. 163 – Amalfitana, provenienti da Napoli e Sorrento e diretti verso Positano e gli altri centri della Costiera Amalfitana, ed essendo interessato a procedere ad una adeguata informazione sia alla popolazione sia ai tanti turisti che affollano il nostro ridente “paese”, onde consentir loro di poter godere al meglio le bellezze paesistiche ed ambientali riducendo, nel contempo, al minimo i disagi causati dalla congestione del traffico e pertanto ritiene opportuno dover presidiare il territorio comunale, onde prevenire ad una corretta ed ottimale gestione del territorio e del sistema traffico in genereSaranno queste ultime a doversi occupare del servizio di ausilio al traffico, seppur soltanto per il periodo compreso tra il 24 agosto e il 24 settembre. La circolazione sulla strada statale 163 vive un periodo nero a causa dell’altissimo numero di mezzi che in questo periodo estivo la attraversano

Con lo scopo di rendere maggiormente fluido il traffico in entrata e in uscita da Positano, quindi, saranno messi a disposizione del comando di polizia municipale tre operatori che saranno impegnati dal lunedì al sabato per sei ore al giorno, divisi per fasce mattutine e pomeridiane.

Le associazioni avranno la possibilità di presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12 di lunedì 23 agosto.

Il servizio sarà assegnato all’associazione le cui spese per l’attività da prestare risulteranno inferiori e che dovranno essere regolarmente iscritte agli albi regionali, e in possesso di personale e mezzi adeguati allo svolgimento del servizio. Non ci sarà quindi una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggio, ma occorrerà seguire il principio di economicità, efficacia, tempestività e correttezza: sarà l’organizzazione che presenterà la minore richiesta per effettuare il medesimo servizio a risultare assegnatari.

Avviso ausiliari del traffico a Positano