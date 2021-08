Positano, traffico e parcheggi pieni, chiusa la strada interna. Dal primo agosto ogni giorno 7.200 passaggi di auto. Settemila e duecento, più o meno, questa è la cifra record di auto che passano quotidianamente, ogni giorno, all’interno della perla della Costiera amalfitana. A volte è la stessa auto che fa qualche giro di paese, come lo chiamiamo, cioè dall’innesto sulla S.S. 163 da Amalfi o Sorrento vengono contati 7.200 passaggi dalla Chiesa Nuova in Via Pasitea . La polizia municipale guidata da Sergio Ponticorvo in accordo con l’assessore Raffaele Guarracino , sta facendo un lavoro enorme e si è riuscito finora ad evitare il caos incredibile di Castiglione di Ravello e di Atrani, dove le auto vengono imbottigliate, ma a volte vengono vere e proprie ondate di auto e bus che sono quasi ingestibili. In pratica è stato applicato il sistema classico con personale al bivio di Montepertuso, per la Via Marconi e all’incrocio della Chiesa Nuova, ma ci vogliono almeno tre o quattro persone per far defluire bene il traffico, è un problema di risorse umane , ma non ci sembra giusto impiegare tutti i nostri vigili solo in questo . L’unica soluzione è la ZTL comprensioriale con avvisi già dai Colli di San Pietro a Piano di Sorrento verso Napoli e a Vietri sul mare verso Salerno, questo impedirebbe anche vere e proprie odissee a famiglie incoscienti che si avventurano con i bimbi piccoli per un bagno refrigerante ed invece li mandano nell’inferno del traffico della Costiera mettendo a repentaglio anche la loro salute oltre che la sicurezza. Le targhe alterne, che come ben sappiamo sono state sospese come provvedimento attuativo, non è la soluzione . C’è’ anche da ridimensionare la SITA e limitare ancora i mezzi pesanti, ma sicuramente è la ZTL , l’avviso almeno ai cittadini che l’ANAS non provvede a fare come dovrebbe che potrebbe limitare i danni.