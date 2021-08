Positano Teatro Festival su Rai3: l’omaggio a Milva e Gerardo D’Andrea

Anche Rai 3 ha omaggiato il Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello, la kermesse teatrale ormai giunta alla XVIII edizione che si svolge ogni anno in Piazza dei Racconti a Positano. Il servizio di Daniele Guido Gessa è andato in onda ieri al Tg Regione Campania, con alcuni momenti salienti delle prime serate del festival.

L’omaggio del Positano Teatro Festival era per Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, la cantante e attrice teatrale scomparsa lo scorso mese di aprile. Milva era molto conosciuta anche in Francia, Germania e nel resto d’Europa, dunque un evento come quello del Positano Teatro Festival non avrebbe mai potuto fare a meno di dedicare un pensiero e uno spettacolo a lei.

Il festival è stato ideato agli inizi del 2000 dal regista Gerardo D’Andrea, scomparso pochi mesi fa. Enorme l’impegno dell’amministrazione comunale a portare avanti questa tradizione nata grazie a D’Andrea, omaggiando anche lui con una targa consegnata alla sua famiglia.