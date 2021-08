Positano Teatro Festival, si è aperta la XVIII edizione nel ricordo di Gerardo D’Andrea.

Si è alzato il sipario alla XVIII edizione del Positano Teatro Festival, rassegna teatrale ideata dall’iconico Gerardo D’Andrea, amante di Positano, della cultura, dell’arte, tanto da riuscire a miscelare alla perfezione questi tre elementi ed offrire anno dopo anno sempre nuove occasioni di incontro dedicate alla drammaturgia contemporanea italiana e straniera.

“Mai come quest’anno, forte é stato il desiderio di portare in scena quanto già da tempo organizzato nei minimi dettagli dallo stesso Gerardo – dichiara il Sindaco Giuseppe Guida -. La nostra intenzione é quella di proseguire il cammino fino ad ora percorso e rafforzare sempre di più l’immenso bagaglio lasciatoci in eredità da colui che é e sarà per sempre il Padre Fondatore del Positano Teatro Festival”.

Nell’Anfiteatro Piazza dei Racconti, la serata inaugurale del Premio Annibale Ruccello è stata dedicata ad un’artista dalla grande personalità e di eccezionale caratura internazionale, la cantante Milva con lo spettacolo “La Rossa” che vede protagoniste Antonella Morea, a cui verranno affidati i brani musicali appartenenti al variegato repertorio della cantante, e Martina Carpi che, attraverso l’interpretazione del testo scritto da Gianmarco Cesario, ne ha ripercorso le principali tappe personali ed artistiche. Lo spettacolo è stato accompagnato, in quest’occasione, dall’ensemble musicale composta da Vittorio Cataldi (piano, fisarmonica e violino), da Luigi Fiscale (contrabbasso), da Franco Ponzo (chitarra) e Gianluca Mirra (batteria).

Subito dopo è stato il momento del Premio Annibale Ruccello2020 alla carriera a Milva, consegnato alla figlia Martina Corgnati. Quest’anno l’autore del Premio Annibale Ruccello è l’artista italiano Gaetano Di Riso.