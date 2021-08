Positano Teatro Festival, Premio Pistrice – Città di Positano al regista Alessandro D’Altari e alla ceramista Marina Contento

Positano Teatro Festival, Premio Pistrice – Città di Positano al regista Alessandro D’Altari e Marina Contento

Nell’ultima giornata dedicata al festival, la serata si conclude con la Cerimonia di consegna del PREMIO PISTRICE – CITTA’ DI POSITANO IX Edizione

al regista ALESSANDRO D’ALATRI con la seguente motivazione:

Una carriera in continua evoluzione, che lo vede affrontare con disinvoltura la regia teatrale, come quella dietro la macchina da presa, per il piccolo ed il grande schermo. È sicuramente notevole la sua empatia artistica con autori napoletani, come il grande Eduardo De Filippo in teatro o il contemporaneo Maurizio De Giovanni, le cui serie televisive tratte da “I Bastardi dii Pizzofalcone” e, soprattutto, “Il commissario Ricciardi” riescono a restituire allo spettatore le atmosfere evocate dai romanzi, pur se mediate da una visione artistica personale, che ne esalta l’eleganza e la profondità.

Anche il Premio Pistrice – Città di Positano quest’anno è stato affidato all’artista ceramista Marina Contento

Cenni Biografici

Marina Contento è un’artista ceramista impegnata da anni a proseguire la tradizione secolare dell’arte presepiale napoletana.

Le sue opere sono state esposte al MANN nel 2019 in occasione dell’installazione del Presepe Continuum, al Quirinale, alla Certosa di San Martino e alla Fondazione Banco Napoli a Chieti.

Albo d’oro

2013 Antonella Morea

2014 Mariano Rigillo

2015 Lucio Allocca

2016 Massimo Andrei

2017 Paolo Graziosi

2018 Maurizio De Giovanni

2019 Michele De Lucia (per la fine del secondo mandato come sindaco di Positano)

2020 Gabriele Russo e Daniele Russo