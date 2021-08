Positano Teatro Festival: domani la serata inaugurale con un omaggio a Milva con lo spettacolo “La Rossa”, protagoniste Antonella Morea e Martina Carpi, testo di Gianmarco Cesario.

Sabato 7 agosto, alle 20,45 nell’ Anfiteatro Piazza dei Racconti, l’attesa serata inaugurale della XVIII Edizione del Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, ideato e diretto da Gerardo D’Andrea, (purtroppo recentemente scomparso), sarà dedicata ad un’artista dalla grande personalità e di eccezionale caratura internazionale, la cantante Milva con lo spettacolo “La Rossa” che vede protagoniste Antonella Morea, che con la sua straordinaria voce canterà i brani musicali del variegato repertorio di Milva, e Martina Carpi che, attraverso l’interpretazione del testo scritto da Gianmarco Cesario, ne ripercorrerà le principali tappe personali ed artistiche. Lo spettacolo sarà accompagnato, in quest’occasione, dall’ensemble musicale composta da Vittorio Cataldi (piano, fisarmonica e violino), da Luigi Fiscale (contrabbasso), da Franco Ponzo (chitarra) e Gianluca Mirra (batteria).

Il Festival sarà anticipato dall’esibizione musicale del duo “acCostaacCosta” con Michele Colonna e Nino Apreda che insieme ad un gruppo di giovani in abiti folcloristici, partendo da Via Pasitea, alle 19,30, coinvolgerà cittadini e turisti dando il benvenuto al pubblico del Positano Teatro Festival.

“È importante per noi portare a compimento questa edizione della manifestazione programmata col caro Gerardo D’Andrea che l’aveva fortemente voluta, e all’indomani del lockdown l’aveva organizzata fin nei minimi dettagli. È il modo più giusto per ricordarlo: per lui Positano ed il Festival erano tutto, e a noi la sua assenza pesa come un macigno, perciò far continuare a vivere il suo festival e come riportare lui ancora tra noi”, dichiara il sindaco di Positano, Giuseppe Guida.

LAB presenta Antonella Morea in LA ROSSA

Omaggio a Milva di Gianmarco Cesario con Martina Carpi

“Raccontare un personaggio eclettico come Milva, una delle poche artiste italiane che è riuscita a coniugare classe, cultura e gusto popolare, non è facile, e ancor meno lo è raccontare la Milva donna. Così, per questo appassionato omaggio – scrive Gianmarco Cesario – abbiamo deciso di dare parola alle sue canzoni, ai poeti dei quali si è circondata, di cui il suo repertorio è ricco. Un viaggio attraverso la sua storia artistica ed umana che intende sottolineare il valore assoluto della sua arte, che attraverso la sua straordinaria forza interpretativa ha reso familiari al pubblico la creatività di Alda Merini come di Bertolt Brecht, di Astor Piazzolla come di Franco Battiato, ed ancora Giuseppe Marotta e Edith Piaf, senza dimenticare le icone pop degli anni ’60, come il nostro Don Backy e il duo Sonny &CHer. Per fare ciò abbiamo scelto due meravigliose donne che interpreteranno la sua molteplice versatilità, l’attrice Martina Carpi, che ha respirato la sua stessa aria al Piccolo Teatro di Milano, e Antonella Morea, una voce che riesce a dare ancora una volta vita alle note delle sue immortali canzoni”.

Subito dopo sarà il momento del Premio Annibale Ruccello2020 alla carriera a Milva. Quest’anno l’autore del PremioAnnibale Ruccello è l’artista Gaetano Di Riso che ha realizzato un dipinto olio su tela dal titolo “La mano di quel Dio”.Nel corso della premiazione sarà trasmesso un video messaggio della figlia Martina Corgnati che ha inviato al Festival, ecco un breve stralcio: “Mia madre Milva avrebbe amato tutto di questa serata: il dipinto di Gaetano Di Riso, così raffinato e sensibile, che avete voluto generosamente dedicarle, il fatto di essere a Positano, al cuore di quella Costiera che amava insieme a tutta la cultura e la musica napoletana; e infine, avrebbe soprattutto apprezzato il fatto di essere ancora una volta vicina al suo pubblico, il pubblico a cui ha dedicato, a mio modo di vedere, le sue energie migliori e le emozioni più pure della sua vita”.

CERIMONIA DI CONSEGNA PREMIO ANNIBALE RUCCELLO A MILVA

Con la seguente motivazione:

Appassionata ed elegante interprete di un’idea rivoluzionaria e sofisticata della scena e dello spettacolo, un’idea in cui – in sintonia con le complesse trasformazioni sociali del secondo novecento – è possibile cogliere ora le suggestioni del teatro impegnato, dalla cifra iconoclasta, ora quelle della canzone popolare che non teme la linea melodica tradizionale. Un’idea dell’artista – quella incarnata da Milva – ancora attuale, che ci restituisce, in maniera esplosiva e prorompente, una visione emancipata e internazionale del talento creativo, dell’abnegazione professionale e delle infinite potenzialità espressive che ne sono conseguenza.

LA GIURIAdel premio è composta dai seguenti giornalisti: GIULIO BAFFI (La Repubblica)MORENO CERQUETELLI, STEFANO DE STEFANO (Corriere del Mezzogiorno) TITTA FIORE(Il Mattino)DIEGO PAURA (Roma)

ALBO D’ORO PASSATE EDIZIONI

2002 Enzo Moscato

2003 Isa Danieli

2004 FaustoParavidino

2005 Fausto Russo Alesi

2006 CompagniaElicantropo

2010 Michele De Lucia, Sindaco di Positano, per aver ridato vita al Festival

2011 SpiroScimone

2012 Peppino Mazzotta

2013 Leopoldo Mastelloni

2014 EnzoVetrano e Stefano Randisi

2015 Giuliana De Sio

2016 Mario Martone

2017 LinaSastri

2018 Gianfelice Imparato

2019 Renato Carpentieri

2020Mariano Rigillo