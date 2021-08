Positano Teatro Festival: che successo! Tanti elogi su Corriere e Il Mattino

Il Positano Teatro Festival del 2021 ha riscosso un successo inaudito con apprezzamenti da ogni parte d’Italia e su giornali autorevoli come il Corriere del Mezzogiorno. Il Premio Annibale Ruccello è una manifestazione teatrale che ha luogo ogni anno nel comune della costiera amalfitana, ed ha come patron il regista Gerardo D’Andrea. Giunti all’ultima serata di oggi, martedì 10 agosto, non possiamo far