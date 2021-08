Positano, strapieno il pulmino interno serale per la frazione di Montepertuso. E la sicurezza?

Positano, costiera amalfitana. Ci giunge la segnalazione da parte di un lettore di una situazione davvero censurabile che si è verificata questa sera. Il pulmino interno della 21.20 diretto alla frazione di Montepertuso era strapieno, con un numero di passeggeri ben oltre il limite consentito soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria in cui è indispensabile rispettare il distanziamento sociale per la sicurezza di turisti e residenti.

La foto che ci è stata inviata (anche se qualitativamente non delle migliori perché scattata in una situazione di difficoltà) parlano da sole e non avrebbero neanche bisogno di commenti. Una situazione intollerabile che denota non solo il mancato rispetto delle norme anti-Covid e di sicurezza nel trasporto, ma anche una mancanza di controllo. Una volta raggiunto un certo numero di passeggeri non bisognerebbe assolutamente consentire di far salire a bordo altre persone. Auspichiamo che una situazione del genere non si ripeta ma si provveda piuttosto ad aumentare i controlli e valutare l’ipotesi di inserire delle corse ulteriori in questo periodo in cui il numero dei fruitori del servizio di trasporto interno aumenta considerevolmente stante la presenza dei turisti.