Positano sospiro di sollievo per i genitori in apprensione per la possibilità di iscrizione al liceo Marone di Meta, grazie anche a Positanonews Il liceo Publio Virgilio Marone di Meta, in Penisola Sorrentina, già da inizio anno ha richiesto al Comune di Meta la disponibilità di due classi aggiuntive (un linguistico ed uno scienze umane) per la numerosa serie di iscrizioni che sono pervenute all’istituto dalla Costiera amalfitana,

Dalla Costa d’ Amalfi alla costa di Sorrento ci si trova fra due province, quella di Salerno e Napoli, così anche se Positano e Praiano in Costiera amalfitana sono più interessati, per motivi di didattica e logistica, al Liceo di Meta, il fatto che siano nella provincia di Salerno potrebbe escluderli una volta chiusi i posti come succede con l’Alberghiero di Vico Equense costringendo i positanesi ad andare nella lontana Maiori .

Immediatamente il primo cittadino, Giuseppe Tito, che è anche consigliere della Città Metropolitana di Napoli , si è attivato per la disponibilità nel plesso delle scuole medie.

C’è stata una interlocuzione con l’assessore regionale alla pubblica istruzione della Campania, il grande impegno personale della Preside, la dirigente scolastica Immacolata Arpino , che sta seguendo e interloquendo con genitori e istituzioni con il vice preside Giovanni Ruggiero

Questa situazione era vissuta con molta apprensione dai genitori di Positano, in quanto siamo già a metà agosto, ma ora la buona notizia che aspettavamo.

Un piccolo contributo lo ha dato anche Positanonews che ha pensato prima a far si che si risolvesse il problema che fare notizia.

Abbiamo interloquito con tutti , e in particolare con dei genitori molto attivi ed impegnati, e le parti in causa.

Positanonews da sempre è vicina al mondo della scuola e siamo felici del buon esito della vicenda.

Bisognerebbe ripensare ai confini scolastici ed istituzionali, Positano oramai è parte integrante, dal punto di vista socioeconomico e culturale, della Penisola sorrentina, e il fatto che siamo in provincia di Salerno non dovrebbe penalizzarci.

Intanto bisogna pensare a ingrandire il Liceo Marone di Meta, oramai fra i migliori del Sud Italia, sicuramente le iscrizioni saranno sempre più numerose e questo è un problema che potrebbe ripresentarsi ogni anno.