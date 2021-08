Positano, Sorrento, Capri ed Ischia tra le prime dieci mete più cercate su Google

Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina sono da sempre mete turistiche tra le più amate al mondo. Ed a confermarlo arriva anche una classifica sulle prime dieci cittadine italiane più ricercate su Google. Partendo dalla lista ISTAT delle oltre 7.000 località italiane con meno di 20.000 abitanti, Holidu ha elaborato i dati del numero delle ricerche medie mensili.

Il riferimento è relativo agli ultimi dodici mesi per i termini “cose da fare a” e “cosa vedere a” per determinare quali, tra le cittadine prese in esame, sono state le più ricercate sui motori di ricerca.

Al primo posto Sorrento, con 3.280 ricerche al mese, risulta la meta più ricercata dagli italiani sui motori di ricerca nell’ultimo anno.

Al secondo posto, con 2.780 ricerche al mese, Ischia che attrae sempre un gran numero di visitatori per le bellezze che ha da offrire.

Al terzo posto, sempre con 2.780 ricerche al mese, Capri, l’altra isola tanto amata da italiani e stranieri, per l’attrazione unica della Grotta Azzurra, il caratteristico centro cittadino ed i bellissimi Faraglioni.

Al quinto posto della classifica, con 2.080 ricerche al mese, troviamo Positano, una delle perle della Costiera Amalfitana, amata ed apprezzata non soltanto dai VIP. Il borgo è considerato non solo una destinazione ma simbolo di un vero e proprio stile di vita. Con il blu intenso del mare e i colori dei fiori che adornano i vicoli costellati di botteghe e negozietti di questa cittadina arroccata sulla costa campana, non ci sorprende che guadagni la quinta posizione in classifica dei borghi più ricercati online dagli italiani.