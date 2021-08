Positano sommersa dal traffico e ancora ambulanze in coda

Disastro viabilità a Positano, come stiamo documentando ormai da diversi giorni. Anche questa mattina, come avvenuto ieri, un’ambulanza è rimasta intasata nel forte traffico che ha interessato le piccole stradine del centro cittadino. Una Positano letteralmente sommersa dal traffico, dove anche le ambulanze in coda testimoniano la gravità della situazione.

Il problema trasporti attanaglia Positano da sempre, trascinando con sé il resto della costiera amalfitana e penisola Sorrentina. L’estate porta un incremento pazzesco per gli indotti del turismo fortemente danneggiati dalle chiusure e restrizioni dei mesi scorsi, oltre a vantaggi da ogni punto di vista per l’immagine di Positano nel mondo, ma non in termini di benessere dal punto di vista della mobilità sul territorio..