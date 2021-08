Positano, sindaco Guida: “Traffico? Siamo corsi ai ripari. ZTL progetto valido”

Al comune di Positano, in costiera amalfitana, il sindaco Giuseppe Guida si è reso disponibile per un’intervista su aggiornamenti di carattere turistico, sanitario, ma soprattutto di viabilità per Positano e la costiera amalfitana, che ormai da settimane soffre un traffico asfissiante.

I dati sono molto positivi dal punto di vista turistico – ci racconta Guida, tant’è vero che il mese di agosto siamo stati pieni, un paese in attività, all’opera proprio come nel 2019.

Settembre? Si ma nel rispetto delle regole

Il sindaco Giuseppe Guida spalanca le porte ad un mese di settembre trionfante come agosto, ma pur sempre nel rispetto delle normative anti-covid 19: Anche settembre si presenta come un mese molto positivo. I dati sono confortanti. Tutto questo comporta una serie di problematiche che devono essere gestite nel rispetto della normativa covid ancora oggi vigente. Operare, lavorare, ma con grande senso di responsabilità per rispettare le regole per evitare sorprese sgradevoli.

Campagna vaccinale: quasi immuni a Positano

Guida ci aggiorna su una campagna vaccinale che va avanti anche in estate ed è prossima all’immunizzazione della città verticale: Stiamo continuando la campagna vaccinale. Oggi c’è un’altra giornata di vaccinazioni. Sono i richiami dell’open day che facemmo in Piazza dei Racconti. Stiamo quasi raggiungendo la soglia di immunità a Positano e questo ci fa ben sperare per il futuro e anche per un fine stagione positivo e un anno 2022 che rappresenterà l’anno vero e proprio per la ripartenza.

Traffico a Positano: situazione sotto controllo

Tra richieste di ZTL, targhe alterne e altri provvedimenti, il sindaco Guida risponde così alla vicenda traffico in costiera amalfitana: E’ stato un anno particolare in cui abbiamo monitorato giorno per giorno la situazione. Fino dagli inizi di agosto abbiamo avuto un traffico scorrevole senza alcun tipo di problema anche grazie all’ottimo lavoro del corpo di Polizia Municipale sempre presente alla Chiesa Nuova. Nella settimana di Ferragosto il traffico veicolare è aumentato e siamo corsi subito ai ripari – aggiunge Guida -, tant’è vero che siamo dovuti ricorrere più volte alla chiusura del paese quando i parcheggi erano pieni se non per quelli prenotati e autorizzati.

Poi per il servizio ausiliari del traffico: Nei giorni prima di Ferragosto ho chiesto agli uffici di procedere per attivare un servizio di ausiliari del traffico che a breve inizieranno la loro attività per agosto e settembre per supportare i vigili che potranno dedicarsi ad altri tipi di mansioni.

La ZTL, Guida: “Progetto valido”

Poi sulla ZTL: Un sistema di monitoraggio che ci consenta di veicolare i flussi ancor prima che questi arrivino in costiera amalfitana in maniera inconsapevole sicuramente è la strada positiva. Io ritengo che la ZTL sia un progetto valido che deve interessare tutta la costiera amalfitana.

Noi viviamo di turismo

Certamente ci auguriamo che continui questo flusso positivo anche nel mese di settembre e ottobre. Noi viviamo di turismo e lavorare solo tre mesi in un anno non è sufficiente per coprire i costi che le attività hanno, con una ricaduta pesante sull’indotto e anche sulle famiglie con i lavoratori dipendenti. Noi, nel rispetto delle regole e cerando di essere quanto più responsabili possibile, ci auguriamo di continuare questa stagione estiva di lavoro fino ad ottobre inoltrato, così risolviamo altre problematiche che arriveranno subito dopo la fine della stagione. E non ce lo possiamo più permettere.