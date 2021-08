Positano, Costiera amalfitana . Nuovo importante intervento dell’idro-ambulanza CRI-Costa d’Amalfi, questa volta nella spiaggia di Arienzo a Positano, una delle spiagge dei Vip al confine di Praiano .

Il 118 ha allertato per un intervento alla spiaggia di Arienzo ieri pomeriggio e gli operatori sono accorsi subito

Foto 2 di 2



Il ragazzo soccorso per una ferita lacero contusa e trauma cranico causato da un tuffo, è stato caricato sull’idro e condotto, immediatamente, al porto di Amalfi

Ad attenderlo l’ambulanza medicalizzata per il trasporto in ospedale a Salerno .

Come Positanonews sta dicendo da mesi l’idroambulanza è FONDAMENTALE per il soccorso sulle spiagge in Costiera amalfitana .

Purtroppo domani è l’ultimo giorno ma la Divina è ancora pienissima di bagnanti e turisti .

Da parte nostra i complimenti e i ringraziamenti alla Croce Rossa, di cui ci onoriamo di essere stati volontari del soccorso per dieci anni, e a tutti gli operatori del settore sanitario.

Non esiste solo il Covid, l’emergenza sanitaria estiva in Costiera amalfitana è fondamentale e per il futuro bisognerà fare qualcosa di più

Ai sindaci chiediamo che oggi stesso facciano appello all’ASL e alla Regione Campania per mantenere l’idroambulanza almeno per il mese di settembre .

Foto da instagram della Croce Rossa Italiana Costa d’Amalfi