Positano: si riaccende il ricordo di don Raffaele Talamo, sedici anni fa saliva al Cielo.

“Oggi 22 agosto 2021, XXI domenica del Tempo Ordinario, non è soltanto il giorno in cui la chiesa celebra la memoria di Maria Regina, il giorno in cui a conclusione dei festeggiamenti “Se ne trase a ‘Maronna”. Per la comunità di Positano si riaccende il ricordo di quel 22 agosto 2005, quando il compianto e amato don Raffaele Talamo saliva al Cielo, corona della sua Regina. Tra le tante foto d’archivio forse questa, in particolare oggi memoria di Maria Regina, lo rappresenta di più mentre porge a Giovanni Paolo II le corone d’oro della Regina di Positano. Siamo ben certi che a questo pastore umile e forte il Signore ha già donato il premio promesso ai suoi servi fedeli e, perché no, siamo anche ben lieti nel pensare che sia stata la Vergine Santissima a porgere questa volta a questo suo figlio la corona dei santi”