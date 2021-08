Positano si prepara ai festeggiamenti dell’Assunta: ci saranno i fuochi pirotecnici?

Positano si prepara ai festeggiamenti dell’Assunta.

Proprio nel cuore di agosto cade la festa tanto cara ai positanesi: la festa del 15 agosto dedicata alla Madonna Assunta.

Sarà una festa soprattutto spirituale, legata alle restrizioni del covid-19, quindi sobria ed essenziale.

Però quest’anno avremo in più anche l’esibizione della Banda S.Vito Positano dell’Associazione Franco Di Franco sia in apertura dei festeggiamenti, il 5 agosto, che in occasione della chiusura, il 22 agosto.

La Banda si esibirà eseguendo anche gli inni per la Madonna che sono stati arrangiati ad hoc, dal M°Giovanni Vuolo.

Tra gli appuntamenti più sentiti in Costiera Amalfitana, emanano forte fascino i Fuochi dell’Assunta, appuntamento che si è ripetuto negli ultimi anni fino al 2019, a Ferragosto.

Il circondario celebrerà o meno lo sparo, precisamente nei suggestivi borghi di Maiori, Cetara e Positano?

Questa è stata sempre un’occasione imperdibile per i turisti, che si spingono dalle zone limitrofe, via mare e lungo le montagne, affascinati nell’ammirare le colorate e luminose coreografie.

Quest’anno Positano, così romantica, diverrà ancor più bella, assumendo contorni magici, i fuochi ci saranno?

Questa la domanda: la risposta nelle prossime ore.