Positano, saltano anche quest’anno i fuochi di Ferragosto dedicati alla Madonna Assunta.

I fuochi d’artificio più belli e suggestivi della Campania, sparati dal mare, organizzati dalla Chiesa per la Madonna Assunta, non ci saranno.

Si è stabilito che non si faranno festeggiamenti esterni e fuochi d’artificio per evitare assembramenti in obbligo alle norme anti Coronavirus Covid.

La cosa ha creato molti malumori, poichè per tutte le altre feste patronali, come ad esempio per San Pietro, lo spettacolo pirotecnico si è tenuto.

Un danno da un milione di euro, non solo per Positano, ma per tutto l ‘indotto. Da Sorrento organizzavano le escursioni via mare, così come da Amalfi, Salerno e da Napoli. Anche da Agerola che organizzavano passeggiate sul Sentiero degli Dei con vista su Positano.

La normativa anti-covid segue quest’orientamento che porterà comunque celebrazioni molto sobrie e contenute, senza processioni.

Si aspettano a breve le comunicazioni ufficiali.