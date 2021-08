Positano, ripristinata l’energia elettrica grazie all’ausilio dei generatori

Positano. Alle 15.30 circa l’erogazione di energia elettrica è definitivamente ripresa in modo regolare per gli ultimi clienti interessati dal guasto grazie all’incessante lavoro dei tecnici E-Distribuzione. Per risolvere il problema, che ha interessato in particolare le zone alte della città, è stato necessario utilizzare dei generatori di corrente elettrica che hanno consentito il ritorno ad una situazione di normalità

Un sentito ringraziamento anche alla Polizia Municipale di Positano per il prezioso supporto che ha permesso di far arrivare i generatori senza problemi e senza ripercussioni sul traffico, garantendo ai residenti un ritorno alla normalità dopo i disagi di queste ultime ore. Il grande camion che si è occupato del trasporto dei generatori è stato infatti scortato dagli agenti della Polizia Municipale che lo hanno accompagnato lungo la strada che conduce alla frazione di Montepertuso e Nocelle al fine di evitare la creazione di ingorghi al traffico in un’arteria già di per sé non larghissima e che in questo periodo è ulteriormente ristretta per la presenza del cantiere dell’Ausino.