Positano, rifacimento segnaletica a Montepertuso: il 24 agosto divieto di sosta. Il Comune di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ha disposto, con l’Ordinanza n.14 del 3 agosto, il divieto di sosta con rimozione forzata a a partire dalle 7, dalla Traversa 1^ di Via Pestella, dall’incrocio con a SP 425, fino all’ingresso al piano terra del Campo sportivo Vittorio De Sica, inclusi i parcheggi, in data di martedì 24 agosto 2021, per consentire il ripristino della segnaletica orizzontale usurata a Montepertuso.

Foto 2 di 2