Positano regina dei super yacht in Costiera amalfitana: anche Destiny e il modernissimo Shadow in una giornata di mare meravigliosa

Positano regina dei super yacht in Costiera amalfitana: Atlantis II, Intrepid, infinity, ma anche Destiny e il modernissimo Shadow in una giornata di mare meravigliosa. Dal nord della Campania in provincia di Napoli le tappe sono Sorrento, Marina del Cantone a Massa Lubrense e Capri, poi Positano. Dalla Penisola sorrentina alla Costiera amalfitana in provincia di Salerno, se gli yacht vengono da Sud Italia allora fan tutta la Costa d’Amalfi, da Vietri sul Mare a Castiglione di Ravello, Atrani, Amalfi, Praiano e poi si fermano tutti a Positano, da Laurito fino a Remmese come potete vedere nei tanti video e dirette fatti da Positanonews su You Tube di Positanonews TV, Facebook, Instagram, Twitter.

L’Atlantis II, con bandiera delle Bermuda, 115 metri, è uno dei più grandi yacht del mondo, costruito nel nel 1981 dal miliardario greco Stavros Spyros Niarchos per superare lo yacht “Cristina O” di Onassis di 99 metri, ora è arrivato a Ischia. Tutti gli altri sono ancora qui nella rada di Positano

Intrepid è lungo 15 m e costruito in Olanda nel 2016, con bandiera delle Isole Cayman.

Infinity, di 45,3 metri, realizzato nel 2011 da Cobra Yachting e Boatyard, fra gli yacht più eleganti al mondo.

La nave HER DESTINY è una nave Yacht costruita nel 2007 che naviga attualmente sotto bandiera della Malta.

Lo yacht di lusso Sunseeker 105′ “SHADOW” è uno degli ultimi yacht costruiti dai noti cantieri inglesi Sunseeker. Con i suoi esterni neri e una sovrastruttura argentata è unica nel suo stile. Può ospitare fino ad 8 persone nelle sue 4 camere di lusso, che comprendono 2 matrimoniali e 2 doppie.

In questo momento in rada ci sono Maupiti, Penta, Endavours etc etc insomma ci vorrebbe un’enciclopedia per citar tutti gli yacht che passano a Positano.