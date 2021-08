Positano – Questa sera appuntamento con i Sud Medina

Positano – Questa sera riparte la rassegna “Vicoli in Arte” ideata da Giulia Talamo con la regia teatrale di Ario Avecone. L’appuntamento è sulla Spiaggia Grande con i “Sud Medina” alle ore 21:00. Con i musicisti si esibiranno le “Giovani Danzatrici Popolari di Positano” gruppo etnocoreutico di Giulia Talamo (foto in basso), da anni impegnata nella cura e trasmissione della cultura della danza popolare alle giovani generazioni. Il progetto “Sud Medina”, a sua volta, nasce dall’idea di unire tutte le culture del mondo attraverso la forma d’espressione più universale: la musica. I “Sud Medina”, che hanno scelto di chiamarsi così per sottolineare la loro vocazione multiculturale, ci proporranno un viaggio che partirà dalla musica partenopea e del Sud Italia per toccare e talvolta contaminarsi con altri stili come il Flamenco, la Bossa nova, la musica irlandese, lo swing e salsa cubana, come facile intuire Positano e la sua mitica spiaggia sono location ideale per questo melting pot di linguaggi musicali.

(ingresso gratuito, la partecipazione all’evento sarà regolata dalle vigenti norme anti assembramento per contrastare la diffusione del covid)