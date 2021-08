Positano: pulizia della cupola per la festa della Madonna Assunta con Fabio Fusco e “tarzan” Tonino De Simone

Positano: Appuntamento fisso per la pulizia della Cupola della Madonna Assunta che si festeggia per il 15 agosto a Ferragosto . Il nostro Fabio Fusco con Antonino De Simone, Tonino “Tarzan”, all’opera. per l’appuntamento fisso per questa pulizia che si fa ogni anno.

Fabio Fusco coadiuvato dal sempre disponibile Antonino De Simone, conosciuto dagli amici come Tarzan per le sue doti acrobatiche, ha effettuato l’intervento di buon mattino, come dimostrano le immagini del video di sorveglianza arrivato in redazione.

La Chiesa è a Positano un simbolo di bellezza che caratterizza e mette in risalto il fascino della città verticale e la sua storia, legata alla fede Cristiana e che oggi custodisce gelosamente nelle sue fondamenta un tesoro archeologico di inestimabile valore. Una delle attrazioni più fotografate della Costa d’Amalfi è infatti stata costruita sulle rovine di una Villa Romana con quasi 2000 anni di storia.