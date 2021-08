Positano pronta per il traffico ferragosto, grande lavoro della polizia municipale. Guarracino “Grande organizzazione”. Questa mattina una fila di auto nella quale era incolonnata anche l’ambulanza, ma non in emergeza, era per un semplice trasporto. La fila era impressionante partiva praticamente dal confine con Praiano , ed è stata comunque gestita al meglio dai vigili urbani. Ma ogni giorno si sta vivendo un momento di grande invasione . Vogliamo sottolineare, e noi conosciamo l’ambiente, che i caschi bianchi, guidati dal comandante Sergio Ponticorvo , stanno facendo un grande lavoro. In strada con loro anche l’assessore Raffaele Guarracino , delegato al ramo dal sindaco Giuseppe Guida, al quale chiediamo se c’è un piano speciale per ferragosto

“Da settimane di piani speciali ne abbiamo tutti i giorni, affrontiamo al meglio questa invasione , a volte vengono ondate improvvise come quella di stamattina, ma devo dire che c’è una grande organizzazione e un grande impegno da encomiare da parte di tutti”.

Siamo d’accordo con l’assessore , questa mattina siamo rimasti sorpresi anche noi di Positanonews, ci aspettavamo l’ondata dalla Penisola Sorrentina e non dalla Costiera amalfitana, in genere le file vengono dall’autostrada Napoli – Salerno fino a Sorrento da un lato o Positano e la Costa d’ Amalfi dall’altro, ma nonostante le centinaia di auto e bus che abbiamo visto la cosa è stata risolta nel minor tempo possibile. Facciamo i nostri complimenti non a casaccio, allora abbiamo visto operare la polizia municipale proprio in questi giorni con uno schema collaudato ma non sempre applicato, una vigilessa al bivio di Montepertuso, dove c’è spazio, che faceva aspettare gli autobus, e altri due alla Chiesa Nuova ( sono necessari, serve uno all’incrocio fra la S.S. 163 Amalfitana e Via Pasitea e uno che aiuti a divincolare le auto o i bus bloccati lungo il tragitto che parte dalla Chiesa Nuova appunto al Bivo di Montepertuso) , inoltre provvidenziale la chiusura della strada interna quando i parcheggi sono pieni, una sinergia e una sincronia che non è semplice e facile, ma che dimostra che i nostri sono preparati per questo ferragosto. Ovviamente questo traffico non è solo negativo, è anche indice che il movimento turistico c’è, gli alberghi sono pieni e per mangiare ai ristoranti bisogna prenotare come e prima del Covid, ma vi chiediamo anche di prenotare i parcheggi onde evitare sorprese in questi giorni.