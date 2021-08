Positano porge l’estremo saluto a Silvana Tutino

Positano. Nella giornata in cui il paese festeggia la Madonna Assunta arriva la triste notizia della scomparsa di Silva Tutino, una donna conosciuta ed amata da tutti per la sua bontà.

La nipote Alessandra la ricorda con un commovente post su Facebook: “Alessandrina quanto sei bella. Vieni dammi un bacetto. Me lo hai detto anche l’ultima volta che ti ho abbracciata. Chi non conosceva zia Silvana… Silvanella ci mancherai così tanto che non trovo le parole per descrivere il dolore che sento ora. Com’è possibile che sei andata via. Che le braccia del Signore possano darti tutta la pace e la serenità che hai sempre meritato. Ora sei con la nonna abbracciata dai tuoi fratelli. Ti voglio bene”.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.

(foto di Massimo Capodanno)