Positano-Piano di Sorrento, caos sulla statale: “Si rischia la vita”. Auto in retromarcia al semaforo

Torniamo per l’ennesima volta sulla vicenda che fa discutere i guidatori che dalla costiera amalfitana e Positano sono diretti in penisola sorrentina, a Piano di Sorrento, e viceversa. E’ proprio questo tratto della statale 163 amalfitana collegato da un semaforo che si trova al centro di dibattiti e polemiche ormai da tempo.

Le segnalazioni che giungono in redazione sono innumerevoli. L’ultima delle auto in retromarcia al semaforo. La vicenda riguarda un tratto di strada alquanto pericoloso, dove il “criminale” di turno è sempre pronto a mettere in pericolo gli utenti della strada passando col rosso (ma anche a semaforo verde a folle velocità), in una strada a scarsa visibilità, dove secondo alcuni è determinante anche un errore di coordinazione tra i due semafori.

Il problema sollevato, secondo i cittadini, è da porre sotto l’osservazione delle forze dell’ordine, che con un sistema di videosorveglianza potrebbero finalmente mettere in sicurezza una delle strade tra la costa d’Amalfi e Sorrento più sottoposte ad incidenti degli ultimi anni.