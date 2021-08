Positano, per un’ estate Covid free, venerdì “Open day” di vaccini in Piazza dei Racconti anche per i turisti e tutte le fasce d’età

Positano, per un’ estate Covid free, in Piazza dei Racconti saranno somministrate le prime dosi Pfizer e le seconde dosi del vaccino previsto, aperto anche a turisti e a tutte le fasce d’età, basta solo munirsi di codice fiscale e tessera sanitaria.

Per garantire, infatti un’estate sicura la perla della Costiera amalfitana si sta mobilitando con le vaccinazioni ordinarie al centro ambulatoriale di Via Pasitea, un vero e proprio hub Vaccinale d’eccellenza voluto dall’Asl di Salerno .

Venerdì 06 agosto dalle ore 18.00 alle 02.00 in piazza dei Racconti la postazione mobile della ASL somministrerà vaccinazioni senza prenotazione, sarà possibile ricevere sia la prima Pfizer che la seconda dose dei diversi vaccini disponibili

Obiettivo somministrare il maggior numero di vaccini possibile per contenere l’avanzata del Coronavirus: e allora, i dubbiosi, oppure coloro che devono completare il ciclo vaccinale, potranno farlo anche in vacanza. Un camper mobile, dal 3 al 6 agosto, dalle ore 18 alle ore 2, raggiungerà alcune località turistiche del Cilento e della Costiera Amalfitana, grazie a una collaborazione tra Asl Napoli 1 Centro, Asl di Salerno e Anci Campania. I residenti nelle due Asl, che dovessero trovarsi in vacanza in Cilento o in Costiera tra il 3 e il 6 agosto e volessero sottoposti alla prima o alla seconda dose del vaccino anti-Covid, potranno farlo grazie al Centro Vaccinale Mobile.

“L’obiettivo è quello di fornire un ulteriore servizio ai nostri utenti residenti che sono in vacanza e favorire l’obiettivo di immunizzare quanto prima possibile la maggior parte dei cittadini residenti in Campania” hanno dichiarato Ciro Verdoliva e Mario Iervolino, direttori generali rispettivamente di Asl Napoli 1 Centro e Asl di Salerno.

Vaccini Covid in Cilento e Costiera: il programma

Nel comunicato congiunto delle due Asl è stato reso noto anche il programma del Centro Vaccinale Mobile che attraverserà Cilento e Costiera Amalfitana:

Nuovo attacco hacker alla Regione Lazio: “Prioritario ripristinare la sicurezza”

martedì 3 agosto: Marina di Camerota, dalle 18 alle 2;

mercoledì 4 agosto: Palinuro, dalle 18 alle 2;

giovedì 5 agosto, Acciaroli, dalle 18 alle 2;

venerdì 6 agosto, Positano, dalle 18 alle 2