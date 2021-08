Positano paura nella notte per l’incendio, presidiata Nocelle dai vigili del fuoco. Dello Ioio “Criminali senza scrupoli”. Positanonews ha dato in anteprima , a distanza di pochi minuti uno dall’altro, l’incendio a Vettica di Amalfi e poi a Positano nella zona “Campo Li Galli” verso Agerola e a pochi passi sul Sentiero degli Dei. Addirittura abbiao ripreso in diretta l’accensione di vari fucochi quindi era evidente la dolosità dell’incendio e vista il quasi contemporaneo incendio ad Amalfi osiamo dire che potrebbe prospettarsi un’associazione a delinquere che potrebbe far attivare la DIA di Salerno. Le circostanze, secondo noi, sono abbastanza chiare . E’ intervenuto anche il Presidente del Parco dei Monti Lattari Tristano Dello Joio: “Ci tiene con il fiato sospeso. Le fiamme sono state appiccate nel tardo pomeriggio di oggi, quando attivare il soccorso aereo è più difficile. L’incendio sarà monitorato tutta la notte dalla protezione civile sperando che non si alzi il vento da mare che potrebbe alimentare le fiamme. I canadair alle prime luci dell’alba raggiungeranno la zona interessata. Stavolta i piromani hanno “saputo scegliere “ anche quando era meglio che le fiamme si propagassero, al tramonto quando il soccorso aereo non può intervenire . Criminali senza scrupoli che ci auguriamo vengano scoperti e smascherati il prima possibile”. Intanto a Nocelle arrivati i vigili del fuoco di Maiori e di Piano di Sorrento , attivati da Salerno e Napoli, la Regione Campania dovrebbe far partire direttamente i canadair senza perdere tempo solo con gli elicotteri, il fronte è molto ampio. A Nocelle c’è preoccupazione, sul posto il consigliere comunale dell’amministrazione di Giuseppe Guida , Giuseppe Milano “Il Comune si è attivato subito , i vigili del fuoco sono qui e siamo operativi per poter assistere la popolazione nel caso l’incendio si propaghi, al momento non sono a rischio abitazioni civili”