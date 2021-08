Positano, oggi il Summer Camp day: scivolo e torneo di calcio balilla in Piazza dei Racconti

L’estate sta per volgere al termine ma non a Positano, dove i più piccoli sono nel pieno dello svago grazie alle attività ricreative proposte tra luglio e agosto. Dopo il grest che ha accompagnato i piccoli con una settimana ricca di eventi e laboratori, ecco una giornata dedicata ai più giovani Positanesi. L’iniziativa è resa possibile dal Comune di Positano e dalla Cooperativa Sociale Positano al Centro A R.L..

Oggi, 24 agosto, saranno disponibili diverse attrazioni in Piazza dei Racconti. Gli eventi sono partiti questa mattina con lo scivolo acquatico a forma di squalo fino alle 15:00, poi dalle 17:00 alle 21:00 con scivolo da giardino. Inoltre, per i bambini al di sopra dei 12 anni, sarà possibile partecipare al torneo di calcio balilla – iscrizioni tra le 15:00 e le 16:00 – che si terrà sempre a Piazza dei Racconti dalle 17:00 alle 21:00. La giornata è aperta a tutti i bambini e ragazzi.

E’ importante, per un paese prettamente turistico come Positano, invogliare le menti più giovani ad intrattenersi con gli altri, per non rischiare di trascorrere un’estate isolati dal mondo in attesa del freddo e di un nuovo anno scolastico.