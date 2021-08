Positano, musica e schiamazzi notturni. Party in yacht fino all’alba. Cittadini esasperati.

Nonostante le accese polemiche sullo svolgimento di eventi e feste private e nonostante file interminabili per verificare prenotazione e green pass, locali per l’intrattenimento chiusi o “convertiti” in ristoranti con musica da discoteca, dove è consentito anche ballare ma “senza” allontanarsi dal proprio tavolo.

Una serie di prescrizioni, più o meno valide, che però, stando a quanto apprendiamo dalla stampa nazionale, non stanno fermando l’avanzata della variante Delta.

C’è qualcuno però che non si preoccupa affatto di tutto questo e, invitando gli amici più intimi, decide di trascorrere una notte all’insegna della musica house ad altissimo volume a bordo del proprio Yacht.

I cittadini sono ormai esasperati e si chiedono come sia possibile tutto questo.