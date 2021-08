Positano: Mobility Amalfi Coast potenzia le corse per Montepertuso, ecco tutti gli orari del bus interno . Un momento difficile per la perla della Costiera amalfitana da una parte, per la troppa affluenza, dall’altra è un buon segno visto che c’è turismo e gli alberghi sono, almeno per ora, pieni, e per i ristoranti bisogna prenotare.

Sotto mettiamo gli orari del nostro servizio pubblico, ricordando che i biglietti, con un piccolo sovrapprezzo, si possono fare anche a bordo, mentre la SITA per Amalfi e Sorrento no. Per la SITA BISOGNA ACQUISTARE I BIGLIETTI NEI PUNTI VENDITA .

“Informiamo l’utenza che la Mobility Amalfi Coast per tutto il mese di agosto ha provveduto e provvederà ad effettuare potenziamenti negli orari di maggiore affluenza, per evitare sovraffollamento sui mezzi.”

Anche la SITA DOVREBBE POTENZIARE LE CORSE