Positano: Lisa e Mario Ciampini da Chicago a cena da Chez Black

Lisa e Mario Ciampini sono i due americani che in questi giorni hanno raggiunto Positano con partenza da Chicago in occasione delle tradizionali celebrazioni della Madonna Assunta di Positano. I due sono molto devoti alla madonna positanese, al punto che fanno tappa ogni anno nella città verticale per assistere alla kermesse di eventi per festeggiare l’Assunta.

Lisa e Mario hanno origini italiane, nel dettaglio abruzzesi, e come tutti gli italiani hanno fiuto per la buona cucina e non potevano non soffermarsi per qualche attimo con noi a cena da Chez Black, il ristorante dei vip di Positano e della costiera amalfitana.

Chez Black ha fatto letteralmente da passerella a tutti i vip che hanno calcato le spiagge della costiera amalfitana. Un successo straordinario riconfermato ormai ogni sera a partire dai primi di maggio, periodo in cui le riaperture hanno permesso ai turisti di pranzare e cenare in uno dei posti più iconici di Positano.