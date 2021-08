Positano, l’incendio continua , elicotteri e canadair arrivano dopo le 10

Positano, l’incendio continua arrivano dopo le 10 elicotteri e canadair che non arrivano ancora. Due incendi ieri quasi in contemporanea in Costiera amalfitana prima a Vettica di Amalfi , per fortuna domato nella notte dalla Millenium , poi poco dopo a Positano al “Campo Li Galli” al confine con Agerola, tutti dati in anteprima da Positanonews che in diretta ha documentato l’accensione progressiva di almeno tre punti fuoco, da sinistra verso destra partendo dalla catena dei Monti Lattari che appartiene a Vico Equense e andando in direzione Praiano per intenderci, le fiamme perpendicolari a Montepertuso con i vigili del fuoco di Piano di Sorrento e Maiori presenti tutta la notte a Nocelle . Tristano Dello Ioio presidente del Parco dei Monti Lattari ci informa sulla situazione “La protezione civile della Regione Campania sta monitorando la situazione, i primi lanci sono previsti fra le 10 e le 10,30 ci saranno elicotteri con la benna e canadair, per cercare di spegnere in giornata l’incendio”

Foto Fabio Fusco da Positano e Giusy Rispoli da Agerola.