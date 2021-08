Positano, le spettacolari foto dell’elicottero anti incendio mentre si rifornisce d’acqua a mare al largo de Li Galli . Queste foto mostrano come operano gli elicotteri nel mare della Costa d’ Amalfi, sono alcuni scatti agli elicotteri che prendevano l’acqua per spegnere l’incendio al confine di Agerola sui Monti Lattari he sovrastano Positano. Sono state effettuate da Riccardo Maria Ricci e inviate a Positanonews

Foto 5 di 5









Sono fotografie coperte da Copyright e non sono utilizzabili per altri fini oltre quello succitato Riccardo Maria Ricci