Positano, l’appello della geologa Concetta Buonocore a pulire tutti gli impluvi prima della stagione delle piogge

La giornata di oggi in costiera amalfitana è stata segnata da allagamenti a seguito delle improvvise precipitazioni anche a carattere temporalesco, con conseguenti enormi disagi per la viabilità. A preoccupare, in particolare, la situazione ad Atrani dove il torrente Dragone ha superato il livello di guardia trascinando fango e detriti verso il mare. Una situazione fragile, quella della costiera amalfitana, che desta preoccupazioni per l’arrivo della stagione autunnale ed invernale dove le piogge saranno quasi all’ordine del giorno e potrebbero causare non solo disagi ma anche danni a cose e persone.

Ed a tal proposito arriva l’appello della geologa positanese Concetta Buonocore che invita tutti i comuni della Costiera Amalfitana, nel caso non l’avessero ancora fatto, a pulire al più presto tutti gli impluvi in modo da rendere agevole il decorso delle acque e scongiurare situazioni disastrose e pericolose per l’intera cittadinanza.