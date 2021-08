Positano: la turista contagiata e soccorsa dal 118 trasferita al Covid Center

Positano, non giungono ottime notizie in termini di emergenza sanitaria da covid-19, relative alla turista soccorsa ieri in spiaggia dal 118. La donna pare sia stata trasferita in un Covid Center delle vicinanze. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, anche perché nonostante il ricovero non presenta sintomi rilevanti.

La vicenda risale a ieri pomeriggio, quando il personale medico si è visto recapitare una richiesta d’aiuto dalla spiaggia di Positano. L’ennesima richiesta d’aiuto. La turista ha chiesto soccorso a causa di un malore, che le ha comportato un lieve abbassamento di pressione.

Auguriamo alla donna una pronta guarigione per tornare a godersi la splendida Positano in tutta sicurezza.