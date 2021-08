Positano: la serata ‘Na voce antica – Concerto di musica popolare’ posticipata a data da destinarsi. L’amministrazione comunale di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ha informato la cittadinanza che la serata prevista in zona Liparlati ‘Na voce antica – Concerto di musica popolare’ non potrà andare in scena. Ecco quanto scritto sulla pagina Facebook istituzionale del Comune:

Questa sera per cause di forza maggiore la serata ‘Na voce antica – Concerto di musica popolare in zona Liparlati non andrà in scena ed è posticipata a data da destinarsi! Ci scusiamo per il disagio.