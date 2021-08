Positano, la ricerca disperata di Hulk: aiutiamolo a tornare a casa

A Positano è stato smarrito un cane di nome Hulk. Il piccolo amico è scappato in seguito ad un incidente del suo proprietario, che ora è disperato e non riesce più a trovarlo. Si tratta di un cane nero di taglia media (vedi foto) con piccole chiazze bianche sul petto e sulle zampe.

Perché i cani scappano?

Le fughe del cane per molte persone si possono rivelare un vero e proprio problema quotidiano. I nostri amati compagni a 4 zampe si trasformano in maghi della fuga non appena trovano un pretesto per farlo.

Il cane potrebbe spaventarsi per diversi motivi per cui tende a scappare per reazione.

Tra le fughe più comuni: