Positano: la modella australiana, Tina Louise in pieno relax tra il Sirenuse e il beach resorts La Scogliera

Positano, a protagonista della serie Netfix Sunset Sale, Tina Louise in pieno relax al beach resorts La Scogliera.

La modella australiana sembra godersi momenti di puro relax nella città verticale, tra il Sirenuse e La Scogliera, un beach resorts incastonato tra le rocce della Costiera amalfitana, un luogo unico e con vista panoramica su Li Galli, un vero e proprio Paradiso incontaminato che attrae ogni anno molto Vip.

Diventano infatti virali le foto postate dalla bella Tina Louise, dove la modella/attrice si mostra senza alcuna inibizione e con un fisico scolpito, ai suoi 2,6 milioni di follower.

La modella australiana di origini tedesche infatti si sta affermando come una vera e propria regina del fitness sui social network dove mette in mostra anche i suoi tanti tatuaggi.

Sebbene non ci siano molte informazioni sulla modella disponibili online, è stato confermato che usciva con la star di Beverly Hills 90210 Brian Austin Green dopo che si era separato dall’ex moglie Megan Fox.

Secondo hollywoodlife.com Tina è cresciuta in una piccola città chiamata Castlemaine a Victoria, in Australia. Ha vinto il modello di bikini più hot d’Australia nel 2007, che alla fine l’ha portata sulla copertina di Maxim Australia. Anche se non è chiaro quando si è trasferita dall’Australia alla California, la modella trascorre molto tempo negli Stati Uniti poiché è comproprietaria della taqueria vegana Sugar Taco.

Tina si prende chiaramente cura di se stessa e passa le ore in palestra, lavorando sodo per mantenere il suo fisico da modella.